Объявлены кандидаты на премию лучшему игроку сезона от УЕФА
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УЕФА составил расширенный список игроков, который рассмотрело жюри из журналистов и тренеров клубов, принимавших участие в групповом раунде еврокубков, а также на уровне национальных сборных. Каждый специалист выбрал трех сильнейших игроков, поставив им оценку (5, 3 и 1 балл, соответственно), передает пресс-служба UEFA.
В ходе опроса финалистами и главными фаворитами на приз стали трое футболистов.
1. Кевин де Брюйне, полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии.
2. Эрлинг Холанд, форвард "Манчестер Сити" и сборной Норвегии.
3. Лионель Месси, нападающий "Интер Майами"/ПСЖ и сборной Аргентины.
Фото: Instagram/ilkayguendogan
Небольшие шансы на победу также имеют следующие футболисты.
4. Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"/"Барселона", Германия).
5. Родри ("Манчестер Сити", Испания).
6. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция).
7. Лука Модрич ("Реал Мадрид", Хорватия).
Фото: Instagram/lukamodric10
8. Марцело Брозович ("Интер"/"Аль-Наср", Хорватия).
9. Деклан Райс ("Вест Хэм"/"Арсенал", Англия).
10. Алексис МакАллистер ("Брайтон"/"Ливерпуль", Аргентина).
11. Хесус Навас ("Севилья", Испания).
Победителя премии "Лучший игрок сезона" от УЕФА назовут 31 августа, во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" выиграл Суперкубок Европы и собрал урожай рекордов.