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Объявлены кандидаты на премию лучшему игроку сезона от УЕФА

Кто претендует на премию лучшему игроку сезона УЕФА Фото: Instagram/leomessi, kevindebruyne, erling.haaland
11 футболистов получили право побороться за приз лучшему игроку нынешнего сезона от Европейской футбольной ассоциации (UEFA), сообщает Zakon.kz.

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УЕФА составил расширенный список игроков, который рассмотрело жюри из журналистов и тренеров клубов, принимавших участие в групповом раунде еврокубков, а также на уровне национальных сборных. Каждый специалист выбрал трех сильнейших игроков, поставив им оценку (5, 3 и 1 балл, соответственно), передает пресс-служба UEFA.

В ходе опроса финалистами и главными фаворитами на приз стали трое футболистов.

1. Кевин де Брюйне, полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии.

2. Эрлинг Холанд, форвард "Манчестер Сити" и сборной Норвегии.

3. Лионель Месси, нападающий "Интер Майами"/ПСЖ и сборной Аргентины.

Футбол Премия Лучший игрок

Фото: Instagram/ilkayguendogan

Небольшие шансы на победу также имеют следующие футболисты.

4. Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"/"Барселона", Германия).

5. Родри ("Манчестер Сити", Испания).

6. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция).

7. Лука Модрич ("Реал Мадрид", Хорватия).

Футбол Премия Лучший игрок

Фото: Instagram/lukamodric10

8. Марцело Брозович ("Интер"/"Аль-Наср", Хорватия).

9. Деклан Райс ("Вест Хэм"/"Арсенал", Англия).

10. Алексис МакАллистер ("Брайтон"/"Ливерпуль", Аргентина).

11. Хесус Навас ("Севилья", Испания).

Победителя премии "Лучший игрок сезона" от УЕФА назовут 31 августа, во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" выиграл Суперкубок Европы и собрал урожай рекордов.

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