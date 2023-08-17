"Манчестер Сити" выиграл Суперкубок Европы и собрал урожай рекордов

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" победил испанскую "Севилью" в Суперкубке Европы и выиграл свой 33-й трофей. Действующие победители Лиги чемпионов УЕФА отметились и другими достижениями в европейском футболе, сообщает Zakon.kz.

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Коллектив Хосепа Гвардиолы стала обладателем Суперкубка Европы, обыграв "Севилью" в серии послематчевых пенальти (1:1 основное время, 5:4 по пенальти). Этот трофей стал 33-м в истории клуба. Футболисты "Манчестер Юнайтед" девять раз становились лучшими в АПЛ, семь раз брали Кубок Англии, восемь раз – Кубок лиги, шесть раз – Суперкубок Англии, по одному разу выигрывали Кубок обладателей кубков и Лигу чемпионов УЕФА.





Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола стал первым тренером в мире, выигравшим Суперкубок Европы с тремя разными командами. Испанец ранее дважды, в 2009 и 2011 году, завоевывал этот престижный трофей с каталонской "Барселоной", а 10 лет назад стал лучшим с "Баварией". 52-летний специалист догнал итальянского наставника Карло Анчелотти по победам в Суперкубке Европы (у обоих по четыре победы). Нынешний рулевой "Реала" добился двойного успеха с "галактикос" и "Миланом".

Фото: Instagram/mancity

Кроме того, Гвардиола может похвастаться еще одним рекордом: он выиграл 36-й трофей в своей тренерской карьере. До этого испанец стал обладателем 14 трофеев, когда был у руля "Барсы", после этого добавил в свой послужной список еще семь титулов, возглавляя "Баварию". С английской командой Гвардиола выиграл 15 трофеев за семь лет работы.

"Наши соперники располагают выдающимися игроками, потрясающим вратарем, на флангах обороны футболисты сборных. Оливер Торрес отлично взаимодействует с форвардами, так что впереди они очень опасны. Прежде я чувствовал нехватку мотивации, когда команда часто выигрывала трофеи. Но сегодня у меня такого ощущения не было. Мы очень рады, что уже выиграли трофей. Следующей будет поездка на клубный чемпионат мира". Хосеп Гвардиола, главный тренер "Манчестер Сити"

Главный бомбардир и лидер "горожан" Эрлинг Холанд за последний год заработал уже четыре трофея в составе клуба. До этого норвежец выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.





Фото: Instagram/mancity

"Манчестер Сити" подтвердил статус лучшего европейского клуба как победитель Лиги чемпионов, выиграв Суперкубок Европы 10 раз за последние 11 лет. Только "Реал" в 2018 году проиграл "Атлетико". Для "Севильи" нынешнее поражение в Суперкубке Европы стало шестым из семи попыток завоевать этот трофей: лишь один раз испанскому клубу улыбнулась удача. В 2006 году "Севилья" разгромила "Барселону" со счетом 3:0.

Уже скоро УЕФА может изменить формат проведения Суперкубка Европы. Сейчас победитель определяется в одном матче, в котором встречаются лучшие команды Лиги чемпионов и Лиги Европы прошедшего сезона. Но пока нет никаких подробностей и критериев для будущих участников Суперкубка. Предполагается, что со следующего года турнир могут проводить в формате "Финала четырех".

Ранее "Манчестер Сити" впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.