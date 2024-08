Фоден удостоился награды лучшего игрока прошедшего сезона в АПЛ

В борьбе за этот приз 24-летний англичанин опередил своих коллег по клубу – Эрлинга Холанда и Родри, а также Мартина Эдегора ("Арсенал"), Коула Палмера ("Челси") и Олли Уоткинса ("Астон Вилла").



Phil Foden is the PFA Players’ Player of the Year 🏆 pic.twitter.com/V2nQ6RgrO7