Фоден удостоился награды лучшего игрока прошедшего сезона в АПЛ

20 августа полузащитник клуба "Манчестер Сити" Филип Фоден получил награду от Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) как лучший игрок минувшего сезона в Премьер-лиге, сообщает Zakon.kz.

В борьбе за этот приз 24-летний англичанин опередил своих коллег по клубу – Эрлинга Холанда и Родри, а также Мартина Эдегора ("Арсенал"), Коула Палмера ("Челси") и Олли Уоткинса ("Астон Вилла").



Phil Foden is the PFA Players’ Player of the Year 🏆 pic.twitter.com/V2nQ6RgrO7 — Professional Footballers' Association (@PFA) August 20, 2024

В прошедшем сезоне английского первенства Фоден сыграл 35 матчей, где забил 19 голов и сделал восемь передач.

"Получить эту награду нечто совершенно особенное, очень горжусь и благодарен. Быть признанным своими коллегами-профессионалами означает для меня все, и хотел бы поблагодарить всех, кто проголосовал за меня. Хочу выразить особую благодарность Пепу Гвардиоле, тренерскому штабу "Ман Сити" и всем товарищам по команде за то, что они помогают мне становиться лучше каждый день". Фил Фоден

А его клуб "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии в четвертый сезон подряд.



Сам же Фил является одним самых дорогих игроков "горожан", занимая второе место после Эрлинга Холанда. Норвежец стоит сейчас 180 млн евро, а британец – на 30 млн меньше.