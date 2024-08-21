Фоден удостоился награды лучшего игрока прошедшего сезона в АПЛ
Фото: Instagram/philfoden
20 августа полузащитник клуба "Манчестер Сити" Филип Фоден получил награду от Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) как лучший игрок минувшего сезона в Премьер-лиге, сообщает Zakon.kz.
В борьбе за этот приз 24-летний англичанин опередил своих коллег по клубу – Эрлинга Холанда и Родри, а также Мартина Эдегора ("Арсенал"), Коула Палмера ("Челси") и Олли Уоткинса ("Астон Вилла").
Phil Foden is the PFA Players’ Player of the Year 🏆 pic.twitter.com/V2nQ6RgrO7— Professional Footballers' Association (@PFA) August 20, 2024
В прошедшем сезоне английского первенства Фоден сыграл 35 матчей, где забил 19 голов и сделал восемь передач.
"Получить эту награду нечто совершенно особенное, очень горжусь и благодарен. Быть признанным своими коллегами-профессионалами означает для меня все, и хотел бы поблагодарить всех, кто проголосовал за меня. Хочу выразить особую благодарность Пепу Гвардиоле, тренерскому штабу "Ман Сити" и всем товарищам по команде за то, что они помогают мне становиться лучше каждый день".Фил Фоден
А его клуб "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии в четвертый сезон подряд.
Сам же Фил является одним самых дорогих игроков "горожан", занимая второе место после Эрлинга Холанда. Норвежец стоит сейчас 180 млн евро, а британец – на 30 млн меньше.
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