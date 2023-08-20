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Стало известно, кто поедет от Казахстана на ЧМ по художественной гимнастике в Испании

Стало известно, кто поедет от Казахстана на ЧМ по художественной гимнастике в Испании Фото: olympic.kz
На 40-ом чемпионате мира по художественной гимнастике в испанской Валенсии честь Казахстана будут защищать восемь наших спорnсменок, сообщает Zakon.kz

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По информации Национального олимпийского комитета РК, команда Казахстана выступит на лицензионном чемпионате в личном и групповом зачете.

Честь страны в индивидуальных упражнениях будут защищать Эльжана Таниева и Эрика Жайлауова, в групповых упражнениях - Аружан Касенова, Айдана Шаяхметова, Баян Койбакар, Аружан Калсаева, Аксункар Абдирахман, Аяулым Кадыр.

Отметим, что чемпионат пройдет с 23 по 27 августа.

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