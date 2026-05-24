Казахстан стал вторым на чемпионате Азии по художественной гимнастике

Сборная Казахстана завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по художественной гимнастике в командном многоборье, сообщает Zakon.kz.

В зачет вошли оценки, полученные спортсменками в индивидуальных и групповых упражнениях. По сумме выступлений Казахстан набрал 263,65 балла и занял второе место. Победу одержал Узбекистан – 265,8. "Бронза" досталась Китаю – 262,85.

Напомним, что в индивидуальном зачете страну на турнире в Бишкеке (Кыргызстан) представляют Акмарал Ерекешева и Айбота Ертайкызы. В групповых упражнениях выступают Айзере Кенес, Айзере Нурмагамбетова, Кристина Чепульская, Мадина Мырзабай, Аида Хакимжанова, Жасмин Джунусбаева.

Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал "золото" на Кубке вызова по гимнастике в Ташкенте.