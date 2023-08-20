Лионель Месси завоевал первый титул в составе "Интер Майами"

Аргентинский форвард Лионель Месси, который является капитаном американского футбольного "Интер Майами", стал победителем Кубка лиг. Его коллектив в решающем матче данных соревнований в серии пенальти обыграл "Нэшвилл", сообщает Zakon.kz.

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Клуб аргентинского форварда Лионеля Месси "Интер Майами" в финале Кубка лиг был сильнее команды "Нэшвилл" в серии послематчевых пенальти – 10:9. Основное время закончилось боевой ничьей – 1:1.





Автором первого гола финального поединка стал Месси, который красивым ударом поразил ворота соперника. Надо отметить, что для нападающего этот гол стал десятым в семи встречах этого турнира. И он лучший бомбардир Кубка лиг.

Вскоре "Нэшвилл" ответил своим мячом в исполнении Фафа Пико. Судьба матча решилась в серии пенальти, где клуб из Флориды оказался точнее – 10:9. Победный 11-метровый удар реализовал вратарь команды "Интер Майами" Дрейк Каллендер.

Для клуба Дэвида Бэкхема, который был создан в 2018 году, это первый титул в истории. А также первый трофей за океаном для Лионеля Месси, который не так давно начал выступать за "Майами" и уже забил 10 голов в 7 матчах за команду.