Женская сборная Испании по футболу одержала историческую победу на ЧМ
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В финальном матче испанки оказались сильнее футболисток национальной сборной Англии. Встреча прошла на олимпийском стадионе Сиднея и завершилась с минимальным счетом 1:0. Англичанки впервые завоевали серебряные награды турнира.
В составе победительниц единственный мяч забила Ольга Кармона Гарсия – 23-летняя футболистка мадридского "Реала" отличилась на 29-й минуте игры.
На 70-й минуте игры испанки не реализовали одиннадцатиметровый удар – с точки не забила 33-летняя нападающая "Пачуки" Дженифер Эрмозо.
В матче за третье место, который состоялся 19 августа, Швеция со счетом 2:0 переиграла Австралию.