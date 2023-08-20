Женская сборная Испании по футболу одержала историческую победу на ЧМ

Сборная Испании стала победителем чемпионата мира по футболу 2023 года среди женщин. Для испанок эта победа первая в истории, сообщает Zakon.kz.

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В финальном матче испанки оказались сильнее футболисток национальной сборной Англии. Встреча прошла на олимпийском стадионе Сиднея и завершилась с минимальным счетом 1:0. Англичанки впервые завоевали серебряные награды турнира.

В составе победительниц единственный мяч забила Ольга Кармона Гарсия – 23-летняя футболистка мадридского "Реала" отличилась на 29-й минуте игры.

На 70-й минуте игры испанки не реализовали одиннадцатиметровый удар – с точки не забила 33-летняя нападающая "Пачуки" Дженифер Эрмозо.

В матче за третье место, который состоялся 19 августа, Швеция со счетом 2:0 переиграла Австралию.

