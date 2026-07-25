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Мир

Сборной Испании по футболу "выставили счет" за победу на ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу 2026, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2026 04:00 Фото: Instagram/sefutbol
Сборной Испании придется заплатить 30% призовых за победу на чемпионате мира 2026 года по футболу в виде налогов, сообщает Zakon.kz.

Как передает Fox News, согласно налоговому законодательству США, определенные выплаты иностранным спортсменам, не являющимся резидентами страны, обычно облагаются федеральным налогом в размере 30%, если только он не уменьшен в соответствии с налоговым соглашением или иным исключением. Руководство США сочло сборную Испании не единой командой, а отдельными налогоплательщиками.

Испания заработала рекордные 51 млн долларов призовых на чемпионате мира 2026 года по футболу, обыграв команду Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время. Единственный мяч на 106-й минуте забил испанский форвард Ферран Торрес.

Но теперь сумма выплат составит около 15 млн долларов.

"Думаю, это грабеж. Мы хотим, чтобы эти люди приезжали сюда и тратили свои деньги, а потом мы забираем себе большую часть. Нам необходимо создать более эффективную налоговую систему", – сказал конгрессмен-республиканец Тим Берчетт.

Зато самый популярный вратарь ЧМ-2026 Возинья станет новым игроком самого титулованного футбольного клуба Чили – "Коло-Коло".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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