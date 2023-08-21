ФК "Ордабасы" стал близок к золотым медалям чемпионата КПЛ-2023

В минувшие выходные прошли матчи 20-го тура республиканского первенства КПЛ-2023 по футболу. После этих игр лидер чемпионата, клуб "Ордабасы", стал на один шаг ближе к завоеванию титула, сообщает Zakon.kz.

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Эта заветная цель стала достижимой после трудной победы южан над алматинским "Кайратом", которая была одержана в Шымкенте. Успех хозяевам поля на 7-ой минуте добавленного времени второго тайма принес Бернардо Матич – 1:0.





Другой не менее важный поединок состоялся в Актобе, где местный клуб принимал костанайский "Тобол". Участники третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА разошлись миром – 1:1.





Главный преследователь "Ордабасы" и действующий чемпион Казахстана, "Астана", неожиданно потерял очки дома, сыграв вничью с Кайсаром – 1:1. Остальные результаты 20-го тура и турнирное положение выглядит следующим образом.

Тем временем, на 24 августа запланированы поединки плей-офф Лиги Конференций УЕФА. В этих матчах испытают свои силы два казахстанских коллектива. "Тобол" встречается дома с чешской "Викторией", а "Астана" с "Партизани" из Албании.

Затем, 26 и 27 августа, пройдут игры 21-го тура чемпионата КПЛ-2023. Центральные битвы данного тура пройдут в Алматы и Костанае, "Кайрат" принимает "Астану", а "Тобол" сразится с "Ордабасы".