Футзальный "Кайрат" обыграл действующих чемпионов Европы

Алматинский футзальный коллектив "Кайрат" в поединке за бронзовые медали международного турнира Mucho Mas в испанском городе Вальдепеньяс обыграл "Пальму" – победителя последнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

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Противостояние "Кайрата" с лучшим футзальным клубом Европы завершилось крупной победой алматинцев, забивших в ворота испанского клуба семь безответных мячей. В этом матче за третье место хет-трик оформил бразильский новичок "Кайрата" Денер Родриго, который вошел в состав казахстанской команды в начале июля.

По одному мячу в свой актив также записали игроки алматинской команды Кайо Руис, Эдсон, Аллисон де Лима и Дуглас.





Этот международный турнир с участием четырех клубов стартовал с крупного поражения "Кайрата", который в полуфинале не смог одолеть испанскую "Барселону" – 1:6. Единственный гол за алматинцев в том матче забил Денер Родриго.





После завершения испанских состязаний "Кайрат" вылетает в Португалию, где примет участие в международном турнире Masters Cup. С 23 по 27 августа алматинцы сразятся с лучшими местными командами, в числе которых титулованные "Спортинг" и "Бенфика", а также "Брага".

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