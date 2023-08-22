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Шахноза Курбанова завоевала "серебро" на Чемпионате Европы по подводному ориентированию

Подводное ориентирование Серебо ЧЕ Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
22 августа утром в алматинском аэропорту встретили армейскую спортсменку Министерства обороны РК Шахнозу Курбанову, которая вернулась с европейского первенства по подводному плаванию, где она завоевала серебряную медаль, сообщает Zakon.kz.

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31-й Чемпионат Европы по подводному ориентированию прошел в чешском городе Яблонец-над-Ниссоу. Мастер спорта международного класса, Шахноза Курбанова Шохноза в упражнений "МОHK" заняла второе место, тем самым определив ее мировой рейтинговый второго уровня.

Подводное ориентирование Серебо ЧЕ

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Упражнение "MOHK" (карта), в котором Шахноза Курбанова заработала "серебро", самая сложная дисциплина в подводном ориентирований. Плывут два спортсмена от каждой страны.

Судья на старте подает спортсменам по сигналу стартера пластиковую карту, которая вставляется в картограф, закрепленный на баллоне. Далее спортсмен снимает курс (градусы) и метры, плывет на глубине два метра до ориентира.

Зафиксировав данный ориентир снова снимает с карты курсы и метры, подобным образом надо проплыть пять ориентиров. Призеры определяются по времени. Ефрейтор Шахноза Курбанова в данном упражнении считается одной из сильнейших в мире.

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