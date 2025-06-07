Казахстанский гимнаст завоевал "серебро" чемпионата Азии
Фото: Telegram/olympickz
Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал серебряную медаль чемпионата Азии, который проходит в Чечхоне (Южная Корея), сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 7 июня 2025 года, рассказали в Национальном олимпийском комитете (НОК) РК:
"В рамках соревнований состоялся финал в вольных упражнениях. Казахстанец Милад Карими за свое выступление получил от судей 14.400 балла. Этот результат принес ему второе место. Первым стал Карлос Юло (Филиппины) – 14.600. Замкнул тройку лучших Мун Гын Ён (Южная Корея) – 14.033".
Также в этом финале выступил Дмитрий Патанин, который финишировал в шаге от медали (13.833).
"Ранее Казахстан стал третьим в командном многоборье", – добавили в НОК РК.
Каких спортивных успехов достигли спортсмены Казахстана с начала 2025 года, можете узнать по ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript