Магомед Адиев назвал состав казахстанской сборной на отборочные матчи Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев объявил расширенный список игроков, которых пригласили на матчи квалификации чемпионата Европы-2024 против Финляндии (7 сентября) и Северной Ирландии (10 сентября), сообщает Zakon.kz.

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Учебно-тренировочный сбор подопечных российского специалиста начнется 31 августа в Астане, информирует пресс-служба КФФ. В список вошли 33 игрока, но среди них Адиев выберет лучших, наиболее готовых к двум отборочным матчам. На кону стоят шесть ценных очков, которые, возможно, подарят нашим футболистам шанс попасть на Евро-2024.

В расширенный состав вошли:

Вратари: Игорь Шацкий ("Шахтер"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Данил Устименко ("Кайрат") и Александр Заруцкий ("Астана").





Фото: kff.kz

Защитники: Сергей Малый и Темирлан Ерланов ("Ордабасы"), Багдат Каиров и Роман Асранкулов ("Тобол"), Александр Марочкин, Михаил Габышев, Тимур Досмагамбетов и Ян Вороговский ("Астана"), Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Алибек Касым ("Актобе"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Еркин Тапалов ("Кызылжар") и Лев Скворцов ("Химки", Россия).



Полузащитники: Асхат Тагыберген и Бауыржан Исламхан ("Ордабасы"), Максим Самородов и Арман Кенесов ("Актобе"), Бактиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Аслан Дарабаев, Эльхан Астанов, Исламбек Куат и Абзал Бейсебеков ("Астана"), Рамазан Оразов и Ислам Чесноков ("Тобол").

Нападающие: Абат Аймбетов и Владислав Прокопенко ("Астана"), Вячеслав Швырев ("Кайрат"), Рамазан Каримов ("Мактаарал") и Иван Свиридов ("Шахтер").





Фото: Instagram/kff_team

Помогать Магомеду Адиеву в этих двух матчах будут Евгений Коструб и Руслан Балтиев, а также Валерий Ситало – тренер вратарей, Ерлан Ибраим – тренер по физподготовке, Амаль Сыздыков – тренер-аналитик.



Сборная Казахстана в рамках отборочного цикла Евро-2024 проведет два домашних поединка. 7 сентября наши футболисты сыграют против команды Финляндии, а через три дня примут сборную Северной Ирландии. После четырех сыгранных туров в отборочном цикле на пути к чемпионату Европы казахстанцы, как и команда Финляндии, лидирует в подгруппе E с девятью очками. Именно очное противостояние Казахстана и Финляндии 7 сентября может выявить единоличного лидера в этой подгруппе.

Ранее в Казнете широко распространилось видео, на котором Магомед Адиев вдохновляет футболистов сборной.