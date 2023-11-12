Магомед Адиев назвал окончательный состав сборной РК на матчи отбора Евро-2024

Главный тренер казахстанской футбольной дружины Магомед Адиев назвал имена 27 игроков, которые наденут форму национальной сборной в заключительных квалификационных играх на пути к Чемпионату Европы 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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12 ноября российский специалист объявил список казахстанских футболистов, вызванных на ноябрьские матчи квалификации Чемпионата Европы 2024 года против Сан-Марино (17 ноября) и Словении (21 ноября). Магомед Адиев и его штаб пришли к окончательному мнению после предварительного этапа учебно-тренировочных сборов в Астане. В итоге выбор остановлен на следующих игроках:



Вратари: Игорь Шацкий ("Шахтер"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы") и Данил Устименко ("Кайрат").

Защитники: Сергей Малый и Темирлан Ерланов ("Ордабасы"), Багдат Каиров и Руслан Валиуллин ("Тобол"), Ян Вороговский, Александр Марочкин и Тимур Досмагамбетов ("Астана"), Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Алибек Касым ("Актобе"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Еркин Тапалов ("Кызылжар") и Лев Скворцов ("Химки", Россия).





Полузащитники: Рамазан Оразов ("Копер", Словения), Максим Самородов и Арман Кенесов ("Актобе"), Аслан Дарабаев, Абзал Бейсебеков и Исламбек Куат ("Астана"), Бактиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Александр Зуев (ИМТ, Сербия) и Ислам Чесноков ("Тобол").

Форварды: Абат Аймбетов ("Астана"), Вячеслав Швырев ("Кайрат") и Иван Свиридов ("Шахтер").

Сборная Казахстана в рамках отборочного цикла Чемпионата Европы 2024 года проведет два заключительных матча. 17 ноября подопечные Магомеда Адиева примут сборную Сан-Марино, начало в 21:00.



21 ноября наша команда отправится в Любляну на матч против Словении. Игра состоится на стадионе "Стожице", стартовый свисток арбитра запланирован на 01:45 по времени Астаны.