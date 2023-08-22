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Два спортсмена утонули на соревнованиях по триатлону в Ирландии

Два человека утонули на соревнованиях по триатлону в Ирландии Фото: pixabay
На ежегодных соревнованиях Ironman Ireland произошел трагический случай: двое мужчин не смогли доплыть до финиша и утонули, сообщает Zakon.kz.

По информации Irish Times, уже известны имена погибших спортсменов и причины инцидента. По словам организаторов состязаний, у Брендана Уолла (40 лет) и Айвана Читтендена (64 года) появились проблемы с самочувствием во время заплыва, и они утонули. Спасатели извлекли тела из воды и констатировали смерть. Уолл приехал из Англии, а Читтенден был уроженцем Канады.

Триатлон Два Погибших

Фото: pixabay

Происшествие случилось уже после того, как организаторы мероприятия, The Ironman Group, заявили, что специальная команда по безопасности во время плавания провела стандартные проверки протокола безопасности в графстве Корк, где проводили состязания. Такие тесты проводят при каждой гонке, это служит подтверждением, что водные условия безопасны для плавания. Сейчас идет специальное расследование. Специалисты ждут результатов экспертизы по трагическому случаю.

Ironman — серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, которые проводит Всемирная ассоциация триатлона. Каждая отдельная гонка серии cостоит из трех этапов, проводимых без перерывов: заплыв на 3,9 км, езда на велосипеде по шоссе (180,2 км) и бег (42,2 км). В полумарафоне Ironman дистанции вдвое короче.

В июне при странных обстоятельствах погиб известный российский хоккеист.

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