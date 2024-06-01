Двое мужчин утонули в Сырдарье: МЧС обратилось к казахстанцам с призывом

Двое мужчин 1 июня утонули в реке Сырдарья в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, погибшие купались в необорудованном для этого месте.

"МЧС призывает всех граждан соблюдать правила поведения на воде. Не купайтесь в незнакомых и необорудованных местах!" – говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 5 мая в Уланском районе на озере Садырколь, на территории дачного дома, оставшись без присмотра родителей, упал в воду и утонул ребенок, 2022 года рождения.

