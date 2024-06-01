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Двое мужчин утонули в Сырдарье: МЧС обратилось к казахстанцам с призывом

Двое мужчин утонули в Сырдарье: МЧС обратилось к казахстанцам с призывом , фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 00:02 Фото: pixabay
Двое мужчин 1 июня утонули в реке Сырдарья в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, погибшие купались в необорудованном для этого месте.

"МЧС призывает всех граждан соблюдать правила поведения на воде. Не купайтесь в незнакомых и необорудованных местах!" – говорится в заявлении ведомства. 

Ранее сообщалось о другом происшествии. 5 мая в Уланском районе на озере Садырколь, на территории дачного дома, оставшись без присмотра родителей, упал в воду и утонул ребенок, 2022 года рождения. 

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Диана Абдуллаева
МЧС РК Кызылординская область 2024 год Сырдарья
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