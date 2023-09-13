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Российский фигурист Роман Костомаров трогательно поблагодарил болельщиков

Роман Костомаров трогательно поблагодарил болельщиков Instagram/romankostomarovkrs
Бурными овациями проводили российского фигуриста Романа Костомарова после теплого обращения к болельщикам, которое он сделал во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи, передает Zakon.kz.

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Я могу видеть вас, я могу слышать вас, я могу чувствовать вас. Я рад, что сегодня здесь. Спасибо вам огромное за поддержку, за любовь. Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всего этого трудного времени. И, конечно же, моей любимой жене, моим родителям, брату, всем близким и зрителю. Всем желаю крепкого здоровья. Российский фигурист Роман Костомаров

"Мы так рады, что вы с нами. Вот вроде большинство из нас не знакомы с вами лично, но за это время совсем не чужим вы для нас стали", "Спасибо всем, кто был рядом с вами и помог вас сохранить для нас. Мы можем видеть вас, слушать вас, восхищаться внутренней силой вашей, которая многих вдохновляет так же двигаться вперед", "Роман,вы очень сильный и невероятно стойкий! Здоровья вам и всех благ! Восхищаюсь!" - пишут комментаторы. 

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали ему обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Сейчас он занимается спортом, не обращая внимания на протезы. Фигурист активно тренируется и выступает, все больше завоевывая любовь и уважение зрителей.

Ранее Костомаров опубликовал видео с тренировок после протезирования. На кадрах Костомаров занимается спортом, не обращая внимания на протезы. Бежит по беговой дорожке, делает сгибание на бицепс, махи для проработки плеч, а также выполняет скручивания.

А позже он вышел на лед со своей женой.

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