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Казахстанка Ксения Балабаева стала чемпионкой мира 2023 года по шахматам

Казахстанка Ксения Балабаева стала чемпионкой мира по шахматам Фото: Instagram/drs_kz
В итальянском городе Пула прошло мировое первенство по шахматам среди игроков в возрастной категории до 20 лет. На высшую ступень пьедестала по итогам соревнований поднялась казахстанская шахматистка Ксения Балабаева, сообщает Zakon.kz.

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18-летней казахстанке Ксении Балабаевой не было равных на ЧМ-2023 в категории "блиц". А серебряным призером соревнований в этой дисциплине стала еще одна наша соотечественница – Амина Каирбекова, сообщили в Дирекции по развитию спорта РК.

Шахматы Бронза Казахстан

Фото: Instagram/drs_kz

В категории "блиц" среди мужчин в число призеров сумел войти казахстанский шахматист Арыстан Исанжулов.

Шахматы ЧМ-2023 Медали

Фото: Instagram/committee_sport

В дисциплине "рапид" наши шахматисты тоже показали прекрасные результаты. Ксения Балабаева заняла второе место, а Зейнеп Султанбек замкнул призовую тройку.

Таким образом, молодежная шахматная сборная Казахстана добыла пять медалей: одно "золото", два "серебра" и две "бронзы".

Стоит подчеркнуть, что Ксения Балабаева и Амина Каирбекова недавно завоевали серебряные медали женского командного чемпионата мира 2023 года, который прошел в польском Быдгоще.  

Куандык Шынасилов
Италия Казахстан
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