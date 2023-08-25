Первая женщина-промоутер профессионального бокса в Казахстане: Меня воспринимали как ринг-герлз

На прошлой неделе появилась новость о том, что казахстанский боксер Жанкош Тураров проведет бой за два титула в Алматы в октябре. Но мало кто обратил внимание, что организатором этого шоу будет первая в Казахстане женщина-промоутер в профессиональном боксе Улжан Мусаханова.

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В интервью Улжан рассказала, зачем ей это, как на нее влияет скандальная репутация Турарова и будет ли драться на пресс-конференциях ее подопечная Балауса Муздиман.

– Вы и работа в боксе. Как это произошло?

– Я с детства в боксе благодаря моему отцу – заслуженному тренеру Казахстана Сагатбеку Мусаханову. Мне было лет семь, когда он начал брать меня в спортзал, и я с самого детства видела, какой это тяжелейший труд – как тренера, так и боксеров. В 15 я набрала вес и стала заниматься единоборствами – сначала дзюдо, а затем боксом. Мне было 16, когда папе потребовался переводчик для поездки в Нью-Йорк. Я знала английский и помогла ему по работе. В принципе, для меня не было проблемы выступить переводчиком на переговорах, перевести юридические документы. И мысль о работе в боксе была еще тогда. Но я была слишком молодой, требовалось время.

– И что вы сделали?

- Я отучилась на маркетолога, получила диплом. Были интересные проекты, но потом возникла идея поработать с Балаусой Муздиман: она тренируется у моего отца, мы отлично общаемся. И получилось, что я стала ее менеджером.

– Для чего боксеру-любителю нужен менеджер?

– Любителю он не нужен. Согласна. Но профессионалу без него никуда. А Балауса и в профи выступает! Плюс ко всему, у Балаусы "вырос" ценник на ее бои в профи после того, как ее начали продвигать: люди с деньгами поняли, что она – серьезное явление для нашего бокса. Это стало окончательно ясно летом, когда в ее Instagram мы провели классный опыт: месяц публиковались ее дневники с тренировок, из жизни. Без одной тенге вложений только на органике мы получили прирост в 7,5 тыс. подписчиков, плюс спонсора проекта. Считаю, что это хороший результат.

– Бой Лукас и Муздиман на майской Спартакиаде взорвал информационное пространство Казахстана. Вам не кажется, что ставить поединок таких статусных соперниц на четвертьфинал – неправильно?

– Это сложный вопрос. Жеребьевка проводилась, как нам говорили, "вслепую". Меня на ней не было и сказать, как она прошла, я не могу. Но соглашусь, что поединок Балаусы и Ангелины на более поздней стадии турнира вызвал бы еще больший интерес.

– Для чего Балаусе нужно было участие в Спартакиаде? У нее ведь началась карьера в профи…

– Мечта Балаусы – попасть на Олимпиаду в Париже. Да, не выиграв Спартакиаду, задача усложнилась. Но надежды она не теряет. И я тоже.

– Вам не кажется, что Лукас и Муздиман изменили отношение к боксу в Казахстане? Что девушка, занимающаяся боксом, это не суровая леди в спортивном костюме и перчатках, а привлекательная особа.

– Я понимаю, что вы об общем тренде, потому что позиционирование Балаусы и Ангелины различное. Но это правильно, что их общий посыл оказался понятен: девушка должна оставаться девушкой и следить не только за своими спортивными достижениями, но и внешностью.

– Известный в прошлом боксер-профессионал Марат Мазимбаев часто вспоминал, как ему предлагали подраться на пресс-конференции в США. Стоит ли ждать, что скоро та же Балауса будет вести себя так перед боем и устроит драку?

– Понимаете, все должно быть органично. Если Конор Макгрегор чудит, провоцирует, делает громкие высказывания, у него это получается естественно. Когда такие вещи станет делать человек через силу, все увидят, что это искусственно, да и сам спортсмен будет зажат и позже в бою может пострадать.

– Вы стали промоутером Жанкоша Турарова. Как так получилось?

– Его также много лет тренирует мой отец. Получилось так, что мы организовывали вечер бокса 21 марта, в главном событии которого и боксировал Жанкош. Шоу получилось отличное, Тураров выступил очень хорошо. После этого поединка мы пообщались и решили вместе поработать. Так я стала его промоутером. Сейчас я нахожусь в Лас-Вегасе, провожу огромное количество встреч. Но главное – результат. 14 октября в Алматы будет вечер бокса. Жанкош сразится за два титула.

– Второстепенных?

- Я их не делю. Титул есть титул. И с этими поясами Жанкошу будет проще получать большие бои. В том числе в США.

– Если почитать новости, то Тураров чаще оказывается в скандальных сводках, нежели боксерских. То в драке с перестрелкой поучаствует, то судоисполнителя ударит, то снова в суд попадет. Вам не страшно работать с человеком с такой репутацией?

– Если вы посмотрите на то, как завершились эти дела, то увидите, что ничего страшного с Жанкошем не произошло в итоге. Ну а происшествия… такие были обстоятельства. Я знаю его много лет. Он отличный боксер, прекрасный человек. И если бы его репутация могла навредить, с ним бы я не стала работать. Он же, на мой взгляд, очень узнаваемый боец в Казахстане.

– В Казахстане до вас не было женщин-промоутеров. Косых взглядов в свой адрес не замечаете?

– Нет. И спасибо за это надо сказать отцу: благодаря ему знают и меня. Но всегда все зависит от самого человека, как он себя поставит. В марте был случай, когда меня посчитали ринг-герл: девушкой, которая выносит таблички! Ведущий, который это сказал, очень смутился, узнав, что я организатор мероприятия.

Фото: из личного архива Улжан Мусахановой

– Если посмотреть, сколько вечеров профессионального бокса проходит в Узбекистане и Казахстане, то очевидно: в этом плане мы соседям проигрываем.

– Это проблема. Мало вечеров бокса, мало боксеров высокого уровня, мало доходов. Но это решаемый вопрос. Я вижу, что есть менеджеры, которые работают просто: нашли деньги – провели шоу. И оповестили о нем за несколько месяцев или даже недель. Мы свою работу не прекращаем: рассказываем о наших боксерах, тренерах. Благодаря соцсетям они становятся ближе в болельщику. Плюс мы планируем несколько интересных проектов, один из них – организация вечеров бокса, которые будут без зрителей и транслироваться онлайн. Так может выйти дешевле, но получить большой охват. Я очень хочу, чтобы как можно больше наших талантливых боксеров добились известности и титулов. Их и сейчас немало, но это не предел.

Интервью взял Леонид Юрьев