"Футбол жолы" продолжает триумфальное шествие по стране. На очереди – Актобе

Очередной остановкой главного спортивно-развлекательного события лета станет самый футбольный город Казахстана.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Мероприятие состоится в субботу, 26 августа, на площади Центрального стадиона им. Кобланды батыра. Музыкальный хедлайнер – популярный рэпер HIRO.

В 2023 году отмечается 110-летие отечественного футбола. В честь этой круглой даты КФФ и букмекер №1 в Казахстане Olimpbet проводят фестиваль "Футбол жолы", который уже завоевал сердца поклонников игры миллионов по всей стране.

Грандиозно стартовав в Шымкенте, затем праздник с не меньшим успехом прошел в Актау, Атырау и Уральске. Следующим пунктом назначения фестиваля "Футбол жолы" станет Актобе – настоящий центр казахстанского футбола.

Жителей и гостей города на белом холме ждет обширная спортивно-развлекательная, культурная и музыкальная программа.

Как и в других городах фестивального тура, на площадке "Футбол жолы" состоятся мастер-классы по футбольному фристайлу, соревнования на точность исполнения штрафных, а также на силу удара. Желающие смогут объединиться в команды и принять участие в турнире 3х3. К участию допускаются игроки старше 16 лет, предварительно заявившие свою команду на сайте footballfest.kz.

А любители не слишком активного отдыха смогут проверить свои силы в кикере или выявить сильнейшего в кибер-футболе. Все участники соревнований получат специальные токены, которые смогут обменять на сувениры в зоне выдачи призов.

Посетителей фестиваля в Актобе ожидает встреча с главными футбольными трофеями страны – чемпионским тондо КПЛ, Кубком и Суперкубком Казахстана. Осуществи мечту – собери "золотой требл", пусть и на фото.

Кроме того, игроки ФК "Актобе" проведут автограф-сессию для фанатов. Не упусти возможность пообщаться со своими кумирами в неформальной обстановке, за пределами футбольного поля.

Помимо спортивно-развлекающего направления, "Футбол жолы" традиционно обеспечивает гостей праздника обширной культурной программой. В Актобе за отличное настроение участников большого городского события будет отвечать рэп-звезда HIRO – музыкальный хедлайнер мероприятия.

Отдохнуть от жары можно будет в специальной чилл-зоне, а побороть голод – в передвижных точках любимых заведений города, которые представят самое разнообразное меню на любой вкус.

Фестиваль "Футбол жолы" в Актобе начнется 26 августа в 16:00 на площади Центрального стадиона имени Кобланды батыра. Актюбинцы, докажите, что ваш город – самый футбольный в Казахстане. Сделайте так, чтобы последняя суббота уходящего лета запомнилась вам надолго!

Вход на мероприятие свободный. Подробности – на сайте footballfest.kz.