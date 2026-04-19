Дубль Лионеля Месси принес победу "Интер Майами" в чемпионате МЛС

В ночь на 19 апреля капитан американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси забил свои 904-й и 905-й голы в профессиональной карьере. Он отличился в победном матче против "Колорадо", забив с пенальти и с игры, сообщает Zakon.kz.

Поединок прошел в рамках восьмого тура регулярного сезона МЛС на арене "Рэпидс", где аргентинская звезда клуба из Флориды сначала в первом тайме реализовал пенальти.

Затем на исходе игры забил уже с игры, а матч закончился успехом гостей со счетом 3:2.

В итоге на данный момент у 38-летнего аргентинца 905 взятий ворот в карьере. Из них 672 гола он забил в составе "Барселоны", 32 за ПСЖ, 116 в майке сборной Аргентины, 85 оформил за "Интер Майами". Плюсуем сюда еще 407 его результативных ассистов.

Благодаря победе над "Колорадо" команда Месси сейчас идет на второй строчке таблицы МЛС, с активом в 15 очков, а впереди – "Нэшвилл" (19).

Для сравнения главный конкурент Лионеля, португалец Криштиану Роналду недавно забил свой 968-й карьерный гол.