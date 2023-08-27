Казахстанского боксера дисквалифицировали за серию ударов ниже пояса

Казахстанский боксер тяжелого веса Жан Кособуцкий был дисквалифицирован на вечере бокса в Талсе (США) в четвертом раунде боя против Эфе Аджагба (18-1, 14 KO) из Нигерии, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец в четвертом раунде трижды ударил соперника ниже пояса, за что и получил дисквалификацию.









Для Кособуцкого это был первый бой в США, до этого он в основном выступал в Европе.

