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Спорт

Непобежденный казахстанский боксер отправил американского спортсмена в нокаут

Непобежденный казахстанский боксер отправил американского спортсмена в нокаут , фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 08:20 Фото: Instagram/sadriddin_____soq
14 декабря в США непобежденный казахстанский боксер-профессионал Садриддин Ахмедов провел бой против Рафаэля Игбокве, сообщает Zakon.kz.

В весовой категории до 69 кг сошлись лицом к лицу казахстанец Садриддин Ахмедов и американец Рафаэль Игбокве.

Старт начался довольно в сдержанном стиле. Оба боксера не сразу решили размениваться ударами, а больше работали по защите соперника. Первый хлесткий удар нанес казахстанец Ахмедов, произошло это аж спустя минуту поединка, от удара американец сразу взял его в клинч. Остальное время первого раунда прошло спокойно, оба спортсмена просто проверяли на прочность защиту оппонента.

После второго гонга все также боксеры экономили силы и спокойно начали бой.

Если в первом раунде было видно не вооруженным глазом, что оба боксера потратили много сил, то последнюю минуту раунда американец нанес два мощных удара по Ахмедову.

Седьмой раунд начался с атаки Ахмедова, американец Рафаэль явно был не готов к такому. Это привело к убойному и мощному нокауту от казахстанца.

Таким образом, Садриддин Ахмедов в очередной раз "уничтожил" соперника в ринге и продлил свою серию без поражений до 15 боев и 13 нокаутов.

На данный момент Садриддин Ахмедов имеет рекорд 14 побед и ни единого поражения.

Ранее стало известно, что казахстанского тяжелоатлета сняли с ЧМ из-за травмы.

Аксинья Титова
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