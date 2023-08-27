Зухра Ирназарова стала чемпионкой мира по стендовой стрельбе
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В финале упражнения по движущейся мишени с расстояния 10 м встретились две наши спортсменки. Казахстанское дерби между Зухрой Ирназаровой и Александрой Садуакасовой закончилось в пользу первой. В решающей встрече Зухра стреляла метко, чем Александра, и выиграла со счетом 6:3, что позволило ей стать чемпионкой мира.
Фото: Instagram/drs_kz
Бронзовая награда досталась украинке Галине Авраменко. К данному часу у сборной Казахстана по стендовой стрельбе на мировом первенстве в Баку три заработанных приза.
Фото: Instagram/drs_kz
Несколько дней назад в трап-программе стендовой стрельбы тройку лидеров замкнули Мария Дмитриенко и Даниил Почивалов (микст), у которых "бронза". Данный чемпионат мира завершится 1 сентября.
Вышеназванные спортсменки Зухра Ирназарова и Александра Садуакасова месяц назад блистали на чемпионате мира-2023 среди юниоров по стрельбе в Чханвоне (Южная Корея), завоевав большое количество наград.