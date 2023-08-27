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Зухра Ирназарова стала чемпионкой мира по стендовой стрельбе

Стрельба Золото ЧМ Фото: Instagram/drs_kz
На 53-м чемпионате мира по стендовой стрельбе, который в эти проходит в столице Азербайджана – Баку, в копилку Казахстана поступила первая золотая медаль. Этой награды удостоилась Зухра Ирназарова, сообщает Zakon.kz.

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В финале упражнения по движущейся мишени с расстояния 10 м встретились две наши спортсменки. Казахстанское дерби между Зухрой Ирназаровой и Александрой Садуакасовой закончилось в пользу первой. В решающей встрече Зухра стреляла метко, чем Александра, и выиграла со счетом 6:3, что позволило ей стать чемпионкой мира.

Стендовая стрельба Золото ЧМ-2023

Фото: Instagram/drs_kz

Бронзовая награда досталась украинке Галине Авраменко. К данному часу у сборной Казахстана по стендовой стрельбе на мировом первенстве в Баку три заработанных приза.

Пулевая стрельба Серебро ЧМ

Фото: Instagram/drs_kz

Несколько дней назад в трап-программе стендовой стрельбы тройку лидеров замкнули Мария Дмитриенко и Даниил Почивалов (микст), у которых "бронза". Данный чемпионат мира завершится 1 сентября.

Вышеназванные спортсменки Зухра Ирназарова и Александра Садуакасова месяц назад блистали на чемпионате мира-2023 среди юниоров по стрельбе в Чханвоне (Южная Корея), завоевав большое количество наград.

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