#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
465.01
543.55
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
465.01
543.55
6.15
Спорт

Асем Орынбай завоевала "золото" Кубка мира по стендовой стрельбе

Стендовая стрельба Золото Кубка Мира, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 16:55 Фото: telegram/DRSQazaqstan
На этапе Кубка мира по стендовой стрельбе, который в эти дни проходит в Алматинской области на базе клуба имени Александра Асанова, сборная Казахстана пополнила свою копилку первой медалью и сразу золотой, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МТС РК, в финале дисциплины "скит" успешно выступила наша Асем Орынбай, которая опередила своих соперниц и стала обладательницей Кубка мира-2026.

В финале за медали боролись восемь спортсменок, преодолевших квалификацию. После нескольких раундов Орынбай оказалась на первом месте, опередив Жианг Итинг (Китай) и Мартину Бартоломей (Италия).

Здесь стоит отметить, что три года назад Асем уже становилась победительницей этапа Кубка мира. Плюс к этому в ее активе есть еще бронзовая медаль чемпионата мира, а также золотые награды финального этапа Кубка мира, Азиатских игр и чемпионата Азии.

На нынешнем Кубке мира принимают участие около 300 спортсменов из 43 стран, и продлятся соревнования до 10 мая.

Тем временем английские полицейские на прошлой неделе задержали арбитра ЧМ-2026 по футболу, который подозревается в насилии над подростком.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Фото: Instagram/marat_sultangaziyev
21:16, 05 мая 2026
Первое "золото" Казахстана на домашнем Кубке мира
Казахстанка Асем Орынбай завоевала золото в финале Кубка мира по стендовой стрельбе
02:07, 24 ноября 2023
Казахстанка Асем Орынбай завоевала "золото" в финале Кубка мира по стендовой стрельбе
Казахстанка завоевала золотую медаль в Кубке мира по стендовой стрельбе
03:52, 28 января 2024
Казахстанка завоевала золотую медаль в Кубке мира по стендовой стрельбе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Как выглядит турнирная таблица ЧМ по хоккею с участием Казахстана после трёх туров
02:43, 06 мая 2026
Как выглядит турнирная таблица ЧМ по хоккею с участием Казахстана после трёх туров
В финале Лиги чемпионов сыграет клуб, пропустивший два гола от &quot;Кайрата&quot;
02:10, 06 мая 2026
В финале Лиги чемпионов сыграет клуб, пропустивший два гола от "Кайрата"
Батырлан Муратов признан лучшим игроком матча Казахстан – Польша на ЧМ по хоккею
01:44, 06 мая 2026
Батырлан Муратов признан лучшим игроком матча Казахстан – Польша на ЧМ по хоккею
Восемь казахстанских юношей поборются за медали ЧА по боксу в Ташкенте
01:18, 06 мая 2026
Восемь казахстанских юношей поборются за медали ЧА по боксу в Ташкенте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: