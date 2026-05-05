Асем Орынбай завоевала "золото" Кубка мира по стендовой стрельбе

На этапе Кубка мира по стендовой стрельбе, который в эти дни проходит в Алматинской области на базе клуба имени Александра Асанова, сборная Казахстана пополнила свою копилку первой медалью и сразу золотой, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МТС РК, в финале дисциплины "скит" успешно выступила наша Асем Орынбай, которая опередила своих соперниц и стала обладательницей Кубка мира-2026.

В финале за медали боролись восемь спортсменок, преодолевших квалификацию. После нескольких раундов Орынбай оказалась на первом месте, опередив Жианг Итинг (Китай) и Мартину Бартоломей (Италия).

Здесь стоит отметить, что три года назад Асем уже становилась победительницей этапа Кубка мира. Плюс к этому в ее активе есть еще бронзовая медаль чемпионата мира, а также золотые награды финального этапа Кубка мира, Азиатских игр и чемпионата Азии.

На нынешнем Кубке мира принимают участие около 300 спортсменов из 43 стран, и продлятся соревнования до 10 мая.

