Казахстанский футболист устроил сюрприз для возлюбленной перед матчем

Накануне, 27 августа 2023 года, на Центральном стадионе Алматы прошел матч между футбольными клубами "Кайрат" и "Астана". Перед началом встречи полузащитник алматинского клуба Еркебулан Сейдахмет устроил сюрприз для возлюбленной, сообщает Zakon.kz.

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Полузащитник ФК "Кайрат" перед началом матча 21-го тура Казахстанской Премьер-лиги с "Астаной" сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.

"Она сказала: "Да"! Наш игрок Еркебулан Сейдахмет перед началом матча "Кайрат" – "Астана" сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, а она ответила согласием. Будьте счастливы!" – говорится в описании фотографий, опубликованных в Instagram ФК "Кайрат".

Возлюбленной полузащитника алматинского клуба оказалась девушка по имени Нурсулу, которая уже успела похвастаться кольцом на безымянном пальце.

"Я сказала: "Да"! Мы познакомились в августе, и он сделал мне предложение в августе. Август – это мы", – написала теперь уже невеста Сейдахмета под публикацией в Instagram.

Несмотря на то, что ни Еркебулан, ни его девушка не постили в соцсетях совместные фотографии, на странице у Нурсулу все-таки есть пара снимков, сделанных на стадионе.

К слову, матч 21-го тура Казахстанской Премьер-лиги между командами "Кайрат" и "Астана" закончился со счетом 1:0 в пользу алматинского клуба. Победный гол на 88-й минуте забил головой Маки Баньяк – камерунский профессиональный футболист, выступающий за казахстанский клуб "Кайрат".

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Отметим, что ровно восемь лет назад на Центральном стадионе Алматы такой же сюрприз для своей девушки устроил тогда еще капитан ФК "Кайрат" Бауыржан Исламхан (с февраля 2023 года является полузащитником клуба "Ордабасы"). 27 августа 2015 года после окончания матча Лиги Европы с французским "Бордо" Исламхан сделал предложение Еркежан Талгатбековой. В середине сентября того же года возлюбленные провели обряд қыз узату, а 28 ноября в Таразе прошла их свадьба.