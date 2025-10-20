Футболисты "Пафоса" прилетели в Алматы на матч с "Кайратом"

В Алматы прилетели игроки футбольного клуба "Пафос", которые 21 октября 2025 года встретятся с ФК "Кайрат" на Центральном стадионе южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 20 октября, стало известно из Instagram кипрского клуба.

"Долгое путешествие, широкая улыбка и уникальный прием в Алматы!" – говорится в описании ролика.

В комментариях уже активизировались казахстанцы, которые поприветствовали футболистов "Пафоса":

"Добро пожаловать в Казахстан!"

"Добро пожаловать в Алматы, "Пафос"! Удачи!"

"Добро пожаловать! Вам желаю удачи, а нам – победы!"

"Давайте сыграем хороший матч между нами, дебютантами".

Ранее главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин высказался о матче с "Пафосом". Подробнее об этом – здесь.