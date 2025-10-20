Футболисты "Пафоса" прилетели в Алматы на матч с "Кайратом"
Фото: Instagram/pafosfc
В Алматы прилетели игроки футбольного клуба "Пафос", которые 21 октября 2025 года встретятся с ФК "Кайрат" на Центральном стадионе южной столицы, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 20 октября, стало известно из Instagram кипрского клуба.
"Долгое путешествие, широкая улыбка и уникальный прием в Алматы!" – говорится в описании ролика.
В комментариях уже активизировались казахстанцы, которые поприветствовали футболистов "Пафоса":
- "Добро пожаловать в Казахстан!"
- "Добро пожаловать в Алматы, "Пафос"! Удачи!"
- "Добро пожаловать! Вам желаю удачи, а нам – победы!"
- "Давайте сыграем хороший матч между нами, дебютантами".
Материал по теме
"Кайрат" – "Пафос" в Алматы 21 октября: что важно знать об ограничениях и мерах безопасности
Ранее главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин высказался о матче с "Пафосом". Подробнее об этом – здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript