Гонщик "Астаны" поднялся на второе место общего зачета "Вуэльты-2023"

В Испании стартовала престижная веломногодневка "Вуэльта". И по итогам двух предварительных этапов приятно удивил 24-летний испанец "Астаны" Хавьер Ромо, который сейчас располагается на второй строчке генеральной классификации данного Гранд-Тура, сообщает Zakon.kz.

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Представитель Astana Qazaqstan Team Хавьер Ромо по итогам двух этапов занимает второе место, уступая обладателю красной майки лидера Андреа Пикколо (Италия) всего 11 секунд. На третьей позиции находится еще один испанец Иван Гарсия Кортина.

Фамилия Хавьера Ромо также светится на второй ступени в классификации молодых гонщиков испанского велотура. Точно такие же показатели показывает "Астана", которая среди команд находится во главе списка лучших дружин, уступая лишь американской EF Education-EasyPost. Всего на испанских состязаниях принимают участие 22 коллектива.





28 августа на "Вуэльте-2023" пройдет третий этап протяженностью в 158,5 км. Это горный этап с набором высоты 3300 метров и финишем в подъем 1 категории, расположенный в Андорре. На этом этапе состоится первая проверка главных "генеральщиков" этого Тура. Среди фаворитов которого можно назвать Приможа Роглича, Йонаса Вингегора, Ремко Эвенепула, Хуана Аюсо, Геранта Томаса, Энрика Маса и ряда других велогонщиков.

Завершится знаменитая "Вуэльта" 17 сентября в Мадриде. Действующим чемпионом данного испанского первенства является 23-летний бельгиец Ремко Эвенепул, который одержал победу на дебютном Гранд-туре в 2022 году.