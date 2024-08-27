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Казахстанские джитсеры заняли второе место в общем зачете Кубка мира

Джи-джитсу Серебро КМ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 10:16 Фото: Instagram/drs_kz
В городе Задар (Хорватия) завершился Кубок мира по джиу-джитсу, где сборная Казахстана расположилась на второй строчке в командном зачете по завоеванным медалям, сообщает Zakon.kz.

На этих соревнованиях казахстанские спортсмены завоевали шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Их опередили только джитсеры Израиля, а тройку лидеров замкнула сборная Украины.

Золотые награды в составе казахстанской сборной завоевали Нуржан Батырбеков (69 кг), Алинур Куатулы (69 кг), Батыр Тенизбай (62 кг), Ерназ Мырзабеков (56 кг), Али Иманвердиев (77 кг) и Жибек Кулумбетова (48 кг).

"Серебро" на Родину привезет Галина Дуванова (57 кг), а "бронза" досталось Ажар Салыковой (63 кг).

В соревнованиях приняли участие 400 спортсменов из 25 стран.

Между тем 29 августа хоккейная сборная Казахстана начнет борьбу за путевку на Олимпиаду-2026 в квалификационном турнире. За несколько дней до старта этих состязаний команда Олега Болякина в товарищеском матче обыграла чешский клуб "Пираты" со счетом 4:2.

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