Знаменитый Манчини вернулся на пост главного тренера сборной Италии
Данное решение было принято накануне итальянской федерацией футбола, которая официально объявила о назначении Манчини главным тренером своей сборной.
Roberto Mancini è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale 🇮🇹💙#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/PioBpZX6TS— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) July 28, 2026
Как известно, FIGC в последний момент отказалась от кандидатуры еще одного известного специалиста – Андреа Пирло, заподозрив его в сотрудничестве с одной букмекерской конторой.
Стоит заметить, что Манчини возвращается на свой пост, который он занимал с 2018 по 2023 год. С той командой Роберто выиграл Евро-2021.
Затем тренер трудился в сборной Саудовской Аравии и катарском "Аль-Садде". Он имеет также богатый опыт работы с такими клубами, как "Интер", "Ман Сити", "Зенит", "Фиорентина", "Лацио" и "Галатасарай".
Вчера не только Италия, но и другой гранд мирового футбола определился со своим новым наставником.