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Спорт

Знаменитый Манчини вернулся на пост главного тренера сборной Италии

Футбол Тренер Италии, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 09:25 Фото: Instagram/mrmancini10
61-летний Роберто Манчини спустя три года снова возглавил сборную Италии по футболу. Пять лет назад он привел "Скуадра Адзурри" к золотым медалям чемпионата Европы, сообщает Zakon.kz.

Данное решение было принято накануне итальянской федерацией футбола, которая официально объявила о назначении Манчини главным тренером своей сборной.

Как известно, FIGC в последний момент отказалась от кандидатуры еще одного известного специалиста – Андреа Пирло, заподозрив его в сотрудничестве с одной букмекерской конторой.

Стоит заметить, что Манчини возвращается на свой пост, который он занимал с 2018 по 2023 год. С той командой Роберто выиграл Евро-2021.

Затем тренер трудился в сборной Саудовской Аравии и катарском "Аль-Садде". Он имеет также богатый опыт работы с такими клубами, как "Интер", "Ман Сити", "Зенит", "Фиорентина", "Лацио" и "Галатасарай".

Вчера не только Италия, но и другой гранд мирового футбола определился со своим новым наставником.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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