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Вице-чемпион мира по боксу выбежал на поле и поцеловал лидера "МанСити" во время матча

Футбол Поцелуй Холанда Фото: facebook/TerryTurboFlanagan
Накануне, во время матча 3-го тура чемпионата АПЛ, между "Манчестер Сити" и "Шеффилд Юнайтед" произошел курьезный случай. В одном из моментов, на футбольное поле выскочил мужчина, чтоб обнять автора первого гола в составе "горожан" Эрлинга Холанда, сообщает Zakon.kz.

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Это случилось на 63-ой минуте поединка, когда автор гола норвежец Холанд принимал поздравления от своих коллег. И в эту секунду неизвестный мужчина бросился на форварда со спины, обнял его и поцеловал в щеку. Как позже стало известно, этим человеком оказался не кто иной, как профессиональный британский боксер, экс-чемпион мира по версии WBO в легком весе – Терри Флэнеген.


В это время главный голеадор "МанСити" Холанд не испугался такого внезапного поступка со стороны фаната, и ответил радостным жестом. Английский боксер с давних пор является ярым поклонником "горожан". Недоглядевшие стюарды данного матча вскоре вывели нарушителя с футбольной арены, и встреча продолжилось. 

Терри Флэнеген владел титулом чемпиона WBO среди легковесов с 2015-го по 2017-ый год, четыре раза успешно защитив пояс. "Манчестерский левша" выиграл первые 33 профессиональных боя в своей карьере. Затем в 2018 году он потерпел два поражения подряд от американцев Мориса Хукера и Реджиса Прогре. После этого британец провел еще три поединка, выиграв их все, и завершил карьеру с рекордом 36-2.

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