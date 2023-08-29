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Президент Кыргызстана сойдется в футбольном поединке со звездами "Барселоны"

Легенды ФК "Барселона" сыграют с командой президента Кыргызстана Фото: Instagram/carles5puyol
30 августа в Бишкеке пройдет футбольный товарищеский матч, посвященный открытию академии "Барселоны" в кыргызском городе Джалал-Абад, сообщает Zakon.kz.

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В составе каталонской команды на поле собираются выйти ее экс-игроки Роналдиньо, Ривалдо, Карлес Пуйоль, Хавьер Савиола, Роналд де Бур, Жулиано Беллетти, Франческо Коко и другие. В команде хозяев, называемой "Легендами Азии", выступят президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Хидетоши Наката, Самат Смаков, Андрей Канчельскис, Мирджалол Касымов, Мухсин Мухаммадиев, Амандурди Аннадурдиев и ряд других известных футбольных личностей. Матч будут судить экс-арбитр FIFA Равшан Ирматов из Узбекистана и его помощники Абдухамидулла Расулов и Бахадыр Кочкаров.


Тем временем в Кыргызстан прилетел президент "Барселоны" Жоан Лапорта, чтобы лично присутствовать на открытии 29-й футбольной Академии "блауграны". Такие академии работают по всему миру.

  

Академия ФК "Барселона" – одна из самых известных в мировом футболе. Институт, который много поколений подряд развивает спортивные таланты, получил мировое признание в конце 2000-х и начале 2010-х годов. Под руководством Пепа Гвардиолы несколько звезд академии получили повышение в команде, поскольку "Барселона" за это время выиграла несколько трофеев. Сборная Испании также выиграла два чемпионата Европы и один кубок мира с несколькими выпускниками "Ла Масии".

Такие звезды, как Лионель Месси, Андрес Иньеста, Хави, Карлес Пуйоль, Педро, Виктор Вальдес, Жерар Пике и Серхио Бускетс прошли Академию "Барселоны" и сформировали одну из величайших футбольных команд всех времен.

Матч между звездами "Барселоны" и "Легендами Азии" анонсировали 15 августа.

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