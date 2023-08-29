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Актобе подтвердил статус футбольной столицы на грандиозном спортивном фестивале

Актобе подтвердил статус футбольной столицы на грандиозном спортивном фестивале Фото: Olimpbet
Почти 10 тысяч зрителей, внушительная очередь на автограф-сессию с любимым клубом, напряженные баталии в городском турнире – актюбинцы приняли активное участие в главном событии, посвященном казахстанскому футбольному наследию.

С невероятным размахом в Актобе прошел спортивный праздник "Футбол жолы". В год 110-летия казахстанского футбола самый популярный букмекер страны Olimpbet и Казахстанская федерация футбола организовали беспрецедентный тур по регионам республики.

Актобе подтвердил статус футбольной столицы на грандиозном спортивном фестивале

Фото: Olimpbet

На этот раз благодаря усилиям организаторов актюбинцы смогли увидеть три главных футбольных награды страны: чемпионское тондо Казахстанской премьер-лиги, кубок и суперкубок Казахстана.

Актобе подтвердил статус футбольной столицы на грандиозном спортивном фестивале

Фото: Olimpbet

Высокий интерес гостей вызвал футбольный турнир среди любительских команд. В его рамках, впервые в истории тура "Футбол жолы", состоялась серия пенальти. А в матче за первое место были даже удаления. Все игры комментировал главный диктор ФК "Актобе" Азамат Айнагулов.

Актобе подтвердил статус футбольной столицы на грандиозном спортивном фестивале

Фото: Olimpbet

Также невероятный отклик вызвала автограф-сессия с игроками любимого в городе футбольного клуба. Очередь из сотен гостей была такой длины, что у спортсменов закончились плакаты, специально приготовленные для раздачи автографов.

Помимо спортивных активностей и раздачи призов фестиваль "Футбол жолы" радует гостей музыкальной программой. В Актобе по-настоящему зажег и раскачал тысячи зрителей рэпер HIRO.

Актобе подтвердил статус футбольной столицы на грандиозном спортивном фестивале

Фото: Olimpbet

По отзывам, звучавших как на самом фестивале, так и позже в социальных сетях, актюбинцы смогли стать ближе к футбольной культуре Казахстана и вдохновиться наследием этого спорта у нас в стране.

Следующий пункт "Футбол жолы" – Кокшетау. 2 сентября на Площади Независимости главное спортивно-развлекательное событие страны подарит горожанам незабываемые впечатления. Детали – на сайте фестиваля.

Расписание "Футбол жолы" в других городах Казахстана:

  • 10 сентября – Астана;
  • 16 сентября – Семей.

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Анастасия Московчук
Актобе
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