Четыре легионера "Тобола" присоединились к команде перед матчем Лиги конференций

31 августа в Чехии пройдет ответный поединок раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА между местной "Викторией" и костанайским "Тоболом". За сутки до матча состав гостей пополнили четыре игрока, которым ранее не разрешили выезд в Пльзень, сообщает Zakon.kz.

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Как стало известно ранее, три российских футболиста костанайской команды – Иван Коновалов, Альберт Габараев и Павел Киреенко, – и белорусский игрок Павел Забелин не смогли получить разрешение на въезд в Чехию на ответную игру плей-офф Лиги конференций с "Викторией". После заявления совладельца "Тобола" Алимжана Калдиярова и экстренного вмешательства премьер-министра Чехии Петра Фиала в назревающий скандал с участием президента УЕФА вопрос в срочном порядке уладили.

Вся четверка игроков "Тобола" получила визы, благополучно приземлилась в Чехии и воссоединилась со своими коллегами по команде. Сейчас бронзовый призер прошлого чемпионата КПЛ готовится к ответной встрече с "Викторией" под руководством своего наставника Милича Чурчича.

Ответная встреча между "Викторией" и "Тоболом" пройдет 31 августа. Начало – в 23:00 по времени Астаны. Первая игра между этими командами, которая состоялась в Костанае неделю назад, завершилась победой чешского коллектива – 2:1.

Другой казахстанский клуб, "Астана", попытается не проиграть на выезде в Албании, где встретится с местным "Партизаном". Игра начнется в 23:50. По итогам первой встречи "столичные" впереди – 1:0.

Победители этих двух матчей получат путевки в основной раунд Лиги конференций УЕФА.