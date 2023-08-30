Премьер-министр Чехии закрыл назревающий скандал с российскими игроками "Тобола"

Необычный поворот получило дело с недопуском 4-х легионеров клуба "Тобол" на ответный матч Лиги конференций УЕФА с чешской "Викторией". В процесс вмешался премьер-министр Чехии Петр Фиала, который сделал исключение и дал добро на въезд этим игрокам, сообщает Zakon.kz.

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Глава Кабинета министров Чехии сдержал свое слово, данное накануне, обещав сделать исключение для российских и белорусских футболистов "Тобола", которые не смогли ранее получить визы.



"Мы пошли на такой шаг, чтобы не нанести ущерб интересам и престижу чешских футбольных клубов в Европе". Заявление пресс-службы премьер-министра Чехии

Накануне об этой ситуации на весь мир объявил совладелец костанайского "Тобола" Алимжан Калдияров, который даже пригрозил, что казахстанский клуб может не выйти на поле в ответном поединке с "Викторией".

Трое россиян, Иван Коновалов, Альберт Габараев и Павел Киреенко, плюс белорусский игрок Павел Забелин ранее не смогли получить разрешение на въезд в Чехию на ответную игру плей-офф Лиги конференций УЕФА с "Викторией". Этим делом даже заинтересовался президент УЕФА Александр Чеферин, и вопрос был экстренно решен в течение суток.

Противостояние между "Викторией" и "Тоболом" пройдет 31 августа. Первая встреча, которая состоялась в Костанае 24 августа, завершилась поражением хозяев со счетом 1:2.