Костанайский "Тобол" проиграл футбольной команде "Виктория" из Чехии

Костанайский "Тобол" проиграл чешской "Виктории" (Пльзень) в ответном матче раунда плей-офф Лиги Конференций, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!



Матч проходил в Пльзени и закончился победой хозяев со счетом 3:0. На 32-й минуте забил Томаш Хорый, на 59-й отличился Рафиу Дуросинми, а на 90+3 точку в матче поставил Ибрагим Траоре.

Таким образом, "Тобол" завершил выступление в еврокубках в этом сезоне, поскольку в первом матче команда Милича Чурчича также проиграла "Виктории" – 1:2. Единственным представителем Казахстана в еврокубках на данный момент является "Астана", которая в эти минуты проводит ответный матч раунда плей-офф Лиги Конференций против албанского "Партизани" (первая игра закончилась победой "Астаны" со счетом 1:0).

"Виктория" – "Тобол":

32' Томас Хоры



59' Рафиу Дуросинми

90+3' Ибрахим Траоре

Первый матч – 2:1, общий счет – 5:1.

Своих соперников по группе Лиги конференций "Виктория Пльзень" узнает 1 сентября - жеребьевка начнется в 18:30. В прошлом сезоне чешский клуб играл в группе Лиги чемпионов