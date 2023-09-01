Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Костанайский "Тобол" проиграл футбольной команде "Виктория" из Чехии

спорт Фото: Instagram/fctobol
Костанайский "Тобол" проиграл чешской "Виктории" (Пльзень) в ответном матче раунда плей-офф Лиги Конференций, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на YouTube-канале Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Матч проходил в Пльзени и закончился победой хозяев со счетом 3:0. На 32-й минуте забил Томаш Хорый, на 59-й отличился Рафиу Дуросинми, а на 90+3 точку в матче поставил Ибрагим Траоре.

Таким образом, "Тобол" завершил выступление в еврокубках в этом сезоне, поскольку в первом матче команда Милича Чурчича также проиграла "Виктории" – 1:2. Единственным представителем Казахстана в еврокубках на данный момент является "Астана", которая в эти минуты проводит ответный матч раунда плей-офф Лиги Конференций против албанского "Партизани" (первая игра закончилась победой "Астаны" со счетом 1:0).

"Виктория" – "Тобол":

  • 32' Томас Хоры
  • 59' Рафиу Дуросинми
  • 90+3' Ибрахим Траоре

Первый матч – 2:1, общий счет – 5:1.

Своих соперников по группе Лиги конференций "Виктория Пльзень" узнает 1 сентября - жеребьевка начнется в 18:30. В прошлом сезоне чешский клуб играл в группе Лиги чемпионов

Читайте также

Стали известны итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

Западноказахстанец завоевал золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо

Казахстанки стартовали с двух побед на Чемпионате Азии-2023 по волейболу

Елена Беляева
Костанай Чехия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила учета домашних животных
"Налог" на кошек и собак: с 1 сентября вступают в силу нормы учета домашних животных
Досаев рассказал, что построят на месте ТЦ Promenade в Алматы
Досаев рассказал, что построят на месте разгромленного ТЦ Promenade в Алматы
Два новых автобусных маршрута начнут курсировать в Астане с 31 августа
В Астане с 31 августа вводят два новых автобусных маршрута
финансы, прогноз, астрология
Финансовый астропрогноз: кого ожидает денежный прорыв в сентябре
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления