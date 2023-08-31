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Роналду претендует на приз лучшему игроку августа в Саудовской Аравии

Роналду претендует на приз лучшему игроку августа в Саудовской Аравии Фото: Instagram/alnassr_fc
Высшая футбольная лига чемпионата Саудовской Аравии объявила имена четырех номинантов на приз лучшему игроку августа. Среди них – главная звезда клуба "Аль-Наср" португалец Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

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Помимо лидера и капитана "Аль-Насра", на приз претендуют еще трое футболистов: Игор Коронадо ("Аль-Иттихад"), Рияд Марез ("Аль-Ахли") и Малком ("Аль-Хилаль"). 

Все перечисленные футболисты входят в топ-10 лучших бомбардиров первенства Саудовской Аравии, где единолично главенствует Роналду. Португальская звезда в августе сыграл три матча в местном чемпионате, где забил пять голов и отдал две передачи. 

Сразу за Криштиану Роналду в рейтинге снайперов идет бразилец Малком, который отметился четырьмя голами при одном ассисте. Итальянский полузащитник Коронадо находится на пятой строчке, на его счету три гола и два паса. На 10-й позиции гонки бомбардиров саудовского чемпионата располагается французский игрок Рияд Марез (2+2).

Накануне Роналду удостоился очередной премии в карьере, установив новый мировой рекорд. 38-летний футболист стал обладателем звания рекордсмена по голам, забитым в национальных лигах.

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