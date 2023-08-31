Криштиану Роналду побил очередной мировой рекорд

Португальский нападающий клуба "Аль-Наср" стал обладателем очередного мирового рекорда. На этот раз звезда мирового футбола стал обладателем звания рекордсмена по голам, забытым в национальных лигах, сообщает Zakon.kz.

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30 августа Криштиану Роналду официально стал обладателем звания рекордсмена по количеству голов, которые были забиты в ворота соперника в национальных лигах. Об этом пишет пресс-служба Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Звание португальскому футболисту присвоили после того, как в ночь на 30 августа во время игры с "Аль-Шабаб" он отправил два мяча в ворота оппонентов. Голы стали для Роналду 516 и 517 по счету, соответственно.

Роналду обошел в звании прежних обладателей титула: Йозефа Бицана и Ференца Пушкаша. У них на счету 515 забитых мячей в рамках игр национальной лиги.

Стоит отметить, что в этот рейтинг не включены голы в региональных лигах, статистика учитывает только национальные лиги. Именно поэтому в рейтинге нет, к примеру, Пеле.

В ночь на 30 августа на стадионе "Аль-Авваль Парк" в Эр-Рияде встретились "Аль-Наср" и "Аль-Шабаб" в рамках третьего тура чемпионата Саудовской Аравии. Победу "Аль-Насру" принесли дубль Роналду и гол Мане.

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