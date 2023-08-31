Западноказахстанец завоевал золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо

Чемпионат мира по дзюдо среди кадетов, проходивший в Загребе (Хорватия), собрал свыше 570 спортсменов из 64 стран мира. Нурлан Исатаев из Уральска Западно-Казахстанской области выступал за сборную Казахстана в весовой категории до 55 кг, сообщает Zakon.kz.

В отборочном раунде Исатаев одолел соперников из Туркменистана, Армении и США. Заняв в своей группе первое место, дзюдоист в полуфинале встретился с соотечественником Оралбеком Байзаком, а в финале с грузином Мераби Самадашвили, схватка с которым перешла в дополнительное время, где сильнее оказался казахстанец.

По прибытию в Уральск, в международном аэропорту им. Маншук Маметовой чемпиона встречали заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов, представители управления физической культуры и спорта ЗКО и спортивных учреждений региона, родные и близкие спортсмена. Чемпион побывал и на приеме у акима области Наримана Турегалиева.

"В области проводится комплексная работа по развитию спорта, в том числе, и дзюдо. В Казахстане это первая золотая медаль чемпионата мира по данному виду спорта, гордимся, что ее завоевал наш земляк. Выражаю огромную благодарность тренеру и родителям за воспитание достойного спортсмена и гражданина. Это первый чемпион мира по дзюдо за последние 60 лет в истории ЗКО", – сказал глава региона.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Нурлан Исатаев родился 18 октября 2006 года в г. Бузулук, Россия. Начал заниматься дзюдо с 7 лет. Он старший сын из троих детей в семье. В это году Нурлан получил гражданство Республики Казахстан. В настоящее время чемпиона тренирует опытный тренер Алтынбек Супгалиев.

Отец чемпиона вспоминает, что Нурлан с детства любил спорт, рос ответственным и целеустремленным юношей.

"Мои предки – уроженцы Западно–Казахстанской области. Всегда мечтал, чтобы дети и внуки жили в Казахстане и вносили свою посильную лепту в развитие исторической родины. Сын очень старался на соревнованиях, горжусь, что завоевал 1 место и высоко в небо поднял наш казахстанский флаг", – сказал Исатаев.

Нурлан Исатаев отметил, что чемпионат прошел на очень высоком уровне. Сильные соперники не давали расслабиться, было тяжело и физически, и психологически, но, благодаря тренировкам и тщательной подготовке, он собрал все силы и выступил достойно. Аким области Нариман Турегалиев поблагодарил спортсмена за отличный результат и вручил ему ключи от однокомнатной квартиры от имени общественного объединения "Федерация дзюдо Западно-Казахстанской области".