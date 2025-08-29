#АЭС в Казахстане
Спорт

Первое "золото" Казахстана на чемпионате мира по дзюдо среди кадетов

Первое золото Казахстана на чемпионате мира по дзюдо среди кадетов, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 17:27 Фото: федерация дзюдо Казахстана
В Софии (Болгария) проходит чемпионат мира по дзюдо среди кадетов (U18). Казахстанский дзюдоист Ернур Батыргали стал чемпионом мира в весовой категории до 60 кг.

На пути к финалу он одержал победы над соперниками из Молдовы, Польши и Болгарии, в полуфинале выиграл у Дильшода Каримова из Узбекистана, а в решающем поединке – у Лоика Кудбудинова из Таджикистана.

Фото: Федерация дзюдо Казахстана

Таким образом, в копилке сборной Казахстана уже четыре медали:

  • "Золото" – Ернур Батыргали (60 кг).
  • "Серебро" – Мухамедали Жылкайдар (66 кг).
  • "Бронза" – Арман Мыса (50 кг), Ролан Каиргали (66 кг).

Напомним, чемпионат мира в Софии продлится до 30 августа. В нынешнем первенстве принимает участие 551 спортсмен из 71 страны.

Отметим, что казахстанские кадеты уже третий год подряд завоевывают золотые медали на мировых первенствах. Это результат системной работы Федерации дзюдо Казахстана и профессиональной подготовки тренерского штаба. Юные чемпионы уверенно продолжают традицию высоких достижений, укрепляя позиции страны на международной арене.

Фото: Федерация дзюдо Казахстана

Айсулу Омарова
