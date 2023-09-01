Стали известны итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
Фото: ru.uefa.com
В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2023/24. В ночь со среды на четверг определились последние участники основной стадии турнира, сообщает Zakon.kz.
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Итоги жеребьевки:
- A: "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Копенгаген", "Галатасарай";
- B: "Севилья", "Арсенал", ПСВ, "Ланс";
- C: "Наполи", "Реал", "Брага", "Унион";
- D: "Бенфика", "Интер", "Зальцбург", "Реал Сосьедад";
- E: "Фейеноорд", "Атлетико", "Лацио", "Селтик";
- F: "ПСЖ", "Боруссия" (Дортмунд), "Милан", "Ньюкасл",
- G: "Манчестер Сити", "РБ Лейпциг", "Црвена Звезда", "Янг Бойз";
- H: "Барселона", "Порту", "Шахтер", "Антверпен".
Команды будут распределены таким образом, что два клуба из одной страны не могут встретиться на групповом этапе. Например, "Сити", "Арсенал" и "Ньюкасл" находятся в разных корзинах, но они гарантированно избегут попадания в одну группу. Матчи пройдут с сентября по декабрь.
Тур 1: 19/20 сентября.
Тур 2: 3/4 октября.
Тур 3: 24/25 октября.
Тур 4: 7/8 ноября.
Тур 5: 28/29 ноября.
Тур 6: 12/13 декабря.
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