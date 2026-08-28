Стали известны итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов УЕФА

Накануне в Монако прошла жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27. В процедуре приняли участие 36 клубов, которые были распределены по четырем корзинам, сообщает Zakon.kz.

Каждая из команд на общем этапе турнира проведет по восемь матчей против разных соперников. Итоги жеребьевки принесли много интересных противостояний, где можно увидеть битвы грандов уже на ранней стадии.

Для начала покажем будущих соперников действующего победителя Лиги чемпионов – ПСЖ, которому, кстати, выпали не слабые команды, а кое-кто даже метит на титул в этом сезоне.

Итак, "парижанам" попались: "Барселона" (дома), "Манчестер Сити" (на выезде), "Рома" (дома), "Астон Вилла" (на выезде), "Галатасарай" (дома), "Вильярреал" (на выезде), "Слован" (дома) и "Комо" (на выезде).

В отсутствие "Кайрата" в нынешней Лиге чемпионов казахстанские болельщики будут следить за успехами его бывшего голкипера Стаса Покатилова, который на днях помог азербайджанскому "Сабаху" пробиться в основу самого элитного турнира.

"Совы" теперь сыграют против "Барселоны", "Арсенала", "Боруссии", "Манчестер Юнайтед", "Наполи", "Вильярреала", "Славии" и "Викинга".

Полный расклад жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА с участием всех 36-ти команд:

Параллельно с жеребьевкой самого популярного футбольного турнира Европы в Нью-Йорке лучшие теннисисты мира узнали свои места в основной сетке стартующего US Open-2026.