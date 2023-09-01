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Роналду и Беллингем признаны лучшими футболистами августа

Футбол Лучшие игроки августа Фото: Instagram/cristiano, judebellingham
Криштиану Роналду и Джуд Беллингем названы лучшими игроками прошедшего месяца. Если португалец не имел себе равных в чемпионате Саудовской Аравии, то британец признан лучшим в испанском первенстве, сообщает Zakon.kz.

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Футболистов объединяет еще один нюанс: Криштиану – экс-звезда королевского клуба, а Джуд – восходящая и нынешняя надежда "галактикос". За последний месяц лета 38-летний португалец из "Аль-Насра" забил 5 голов и отдал две результативные передачи в чемпионате Саудовской Аравии. И к этому часу является единоличным лидером в споре бомбардиров местного первенства.

Помимо Роналду, кандидатами на приз также являлись Игор Коронадо ("Аль-Иттихад"), Рияд Марез ("Аль-Ахли") и Малком ("Аль-Хилаль").


В свою очередь последователь знаменитого португальца, молодой и талантливый Джуд Беллингем, начал доказывать свой профессионализм уже с первых матчей в дебютном сезоне Ла Лиги. Он признан лучшим игроком августа в составе "сливочных" и всего испанского чемпионата.

В прошедшем месяце 20-летний англичанин сыграл три матча в рамках испанского первенства, в которых четыре раза поразил ворота соперников и отличился одним ассистом. Плюс к этому Джуд, как и Криштиану, стоит во главе лучших снайперов Ла Лиги. Беллингем стал игроком "Реала" летом этого года, перейдя из дортмундской "Боруссии" за 115 млн евро.

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