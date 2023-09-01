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Итальянец "Астаны" Гадзоли выиграл заключительный этап "Тура Болгарии"

Велоспорт Победа Гадзоли Фото: astana-qazaqstan.com
24-летний велогонщик команды Astana Qazaqstan Development Team Микеле Гадзоли не имел себе равных на заключительном этапе "Тура Болгарии-2023". В массовом спринте на улицах города Шумен наш итальянец первым пересек финишную черту, сообщает Zakon.kz.

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Благодаря этому успеху Микеле сумел подняться на 2-е место в генеральной классификации болгарской многодневки и добраться до призового подиума, передает пресс-служба клуба "Астана".

Велоспорт Подиум Тур Болгарии

Фото: Instagram/astanaqazdev

После финишного спринта Гадзоли прокомментировал свое некоторое сожаление в итоговой таблице болгарского велотура. 

"Это была красивая победа, рад, что сумел одержать ее, финал с небольшим подъемом хорошо мне подходил, так что было здорово выиграть этот последний этап. Немного расстроен тем, что не сумел одержать победу в общем зачете, гонка была очень открытой со старта и до самого последнего дня, и держать ее под контролем было очень трудно. Сделали все возможное для того, чтобы изменить ситуацию, пытались сделать гонку сложной для соперников, но, на самом деле, больших возможностей провести селекцию, маршрут этапа не предоставил. Тем не менее, второе место в общем зачете – это тоже хороший результат. В любом случае команда великолепно отработала в течение этой недели. Я очень благодарен ребятам за такую невероятную поддержку. Это многое для меня значит". Микеле Гадзоли

Тем временем в Испании продолжается престижная веломногодневка "Вуэльта", по итогам шести этапов которого красную майку лидера неожиданно надел американец Сепп Кусс из команды "Джамбо Висма". Прежний фаворит, бельгиец Ремко Эвенепул не важно выступил на шестом этапе, и скатился аж на 9-е место общего зачета. Приятно удивляет к концу первой недели представитель Astana Qazaqstan Team – Давид де Ла Круз (Испания), который располагается на 8-ой строчке генеральной классификации, уступая 2 минуты и 23 секунды обладателю красной майки. 

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