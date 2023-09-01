Стали известны соперники "Астаны" в группе Лиги конференций

Сегодня, 1 сентября, в Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги конференций УЕФА с участием казахстанского футбольного клуба "Астана", сообщает Zakon.kz.

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По итогам жеребьевки "Астана" попала в квартет С.

Итоги :

группа А: "Лилль", "Слован" (Братислава), "Олимпия" (Любляна), "Клаксвик";

группа B: "Гент", "Маккаби" (Тель-Авив), "Заря", "Брейдаблик";

группа С: "Динамо" (Загреб), "Виктория Пльзень", "Астана", "Балкани";

группа D: "Брюгге", "Буде-Глимт", "Бешикташ", "Лугано";

группа Е: "Алкмаар", "Астон Вилла", "Легия", "Зриньски";

группа F: "Ференцварош", "Фиорентина", "Генк", "Чукарички";

группа G: "Айнтрахт", ПАОК, ХИК, "Абердин";

группа H: "Фенербахче", "Лудогорец", "Спартак" (Трнава), "Нордшелланд".

По итогам жеребьевки своих соперников узнал и турецкий "Бешикташ", который сейчас защищает казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов. "Бешикташ" попал в группу D, где сыграет против "Брюгге", "Буде-Глимт" и "Лугано".

Победители групп напрямую выходят в 1/8 финала. Обладатели вторых мест выходят в стыковые матчи, где сыграют с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги Европы. Победители стыковых матчей дополнят состав 1/8 финала.

Матчи первого тура пройдут 21 сентября.

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