Стали известны соперники "Астаны" в группе Лиги конференций
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По итогам жеребьевки "Астана" попала в квартет С.
Итоги :
группа А: "Лилль", "Слован" (Братислава), "Олимпия" (Любляна), "Клаксвик";
группа B: "Гент", "Маккаби" (Тель-Авив), "Заря", "Брейдаблик";
группа С: "Динамо" (Загреб), "Виктория Пльзень", "Астана", "Балкани";
группа D: "Брюгге", "Буде-Глимт", "Бешикташ", "Лугано";
группа Е: "Алкмаар", "Астон Вилла", "Легия", "Зриньски";
группа F: "Ференцварош", "Фиорентина", "Генк", "Чукарички";
группа G: "Айнтрахт", ПАОК, ХИК, "Абердин";
группа H: "Фенербахче", "Лудогорец", "Спартак" (Трнава), "Нордшелланд".
По итогам жеребьевки своих соперников узнал и турецкий "Бешикташ", который сейчас защищает казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов. "Бешикташ" попал в группу D, где сыграет против "Брюгге", "Буде-Глимт" и "Лугано".
Победители групп напрямую выходят в 1/8 финала. Обладатели вторых мест выходят в стыковые матчи, где сыграют с восемью клубами, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги Европы. Победители стыковых матчей дополнят состав 1/8 финала.
Матчи первого тура пройдут 21 сентября.
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