Известны соперники "Астаны" и "Елимая" в отборе Лиге конференций УЕФА

Вечером 16 июня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего по значимости футбольного клубного турнира Европы – Лиги конференций УЕФА, где принимали участие два казахстанских коллектива, сообщает Zakon.kz.

По итогам прошедшей церемонии жеребьевки серебряный призер КПЛ-2025, столичная "Астана", в первом отборочном раунде Лиги конференций встретится с албанским "Динамо Сити". Первое сражение этих команд пройдет 9 июля в Тиране, а ответная игра состоится 16 июля на "Астане Арене".

Второй наш клуб, "Елимай", который впервые в своей истории дебютирует в еврокубках, на старте квалификации Лиги конференций померится силами с "Алашкертом" из Армении. Первый матч семейского коллектива состоится 9 июля в Ереване, а ответный поединок запланирован на 16 июля в Казахстане.

Стоит заметить, что команда Андрея Карповича в прошлом сезоне КПЛ заняла четвертое место и впервые завоевала путевку в еврокубки.

Также вчера стал известен первый соперник "Кайрата" на старте отборочного турнира Лиги чемпионов УЕФА.

А сегодня вечером будет определен оппонент костанайского "Тобыла" по второму по значимости клубному турниру – Лиге Европы.