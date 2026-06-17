Известны соперники "Астаны" и "Елимая" в отборе Лиге конференций УЕФА
По итогам прошедшей церемонии жеребьевки серебряный призер КПЛ-2025, столичная "Астана", в первом отборочном раунде Лиги конференций встретится с албанским "Динамо Сити". Первое сражение этих команд пройдет 9 июля в Тиране, а ответная игра состоится 16 июля на "Астане Арене".
Второй наш клуб, "Елимай", который впервые в своей истории дебютирует в еврокубках, на старте квалификации Лиги конференций померится силами с "Алашкертом" из Армении. Первый матч семейского коллектива состоится 9 июля в Ереване, а ответный поединок запланирован на 16 июля в Казахстане.
Стоит заметить, что команда Андрея Карповича в прошлом сезоне КПЛ заняла четвертое место и впервые завоевала путевку в еврокубки.
Также вчера стал известен первый соперник "Кайрата" на старте отборочного турнира Лиги чемпионов УЕФА.
А сегодня вечером будет определен оппонент костанайского "Тобыла" по второму по значимости клубному турниру – Лиге Европы.