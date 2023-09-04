Баскетболисты Канады сенсационно выбили Испанию с мирового первенства

Мужская сборная Канады по баскетболу преподнесла сюрприз на ЧМ-2023, обыграв действующих чемпионов мира, команду Испании в заключительном матче второго раунда со счетом 88:85, сообщает Zakon.kz.

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Изначальные фавориты всего турнира, испанцы спокойно вели в счете к началу встречи, переигрывая соперника с разницей в 10 очков.

Затем Канада сумела перевернуть ход поединка в свою пользу, но, ненадолго, Испания вернула себе преимущество в 12 очков.



В заключительной четверти североамериканцам вновь удалось восстановить равновесие, а затем вырваться вперед. Канадцы выиграли решающую часть игры со счетом 27:12, а с ней и весь матч – 88:85.

Самым результативным игроком в составе победителей признан Шэй Гилджес-Александер, который набрал 30 очков.

Таким образом, данный успех позволил Канаде пробиться в 1/4 финала чемпионата мира, где встретится со Словенией. А испанская дружина не смогла защитить свой титул, и покидает турнир.

"Мы стали частью истории, сложно описать это словами, много людей работали над этим успехом, мы хотим поблагодарить их. Игра с испанцами была очень высокого уровня, очень качественный баскетбол и было сложно. Соперник отлично смотрелся, с самого начала и до финальной сирены. У них отличная команда, отдаем должное. Наверное, мы просто хотели этого немного больше. Знали, что стоит на кону, хотели добиться поставленной цели". Шэй Гилджес-Александер, игрок сборной Канады

Выход канадской команды в 1/4 финала ЧМ-2023 позволил им заработать путевку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.



Также сенсацию преподнесли баскетболисты Литвы в последний день группового этапа, обыграв главного фаворита турнира, представителей США – 110:104. В итоге Литва стала победителем группы J и в четвертьфинале встретится с Сербией. Американцы сыграют с Италией. Еще в одном четвертьфинале сразятся Германия и Латвия. Поединки данной стадии пройдут 5 и 6 сентября.

19-ый чемпионат мира по баскетболу среди мужских национальных сборных проходит на площадках трех стран: Индонезия, Япония и Филиппины.