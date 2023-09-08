Сербия остановила сенсационный натиск Канады в полуфинале ЧМ-2023 по баскетболу

8 сентября на Филиппинах стартовали матчи полуфинальной стадии Чемпионата мира по баскетболу-2023. В первом из них команда Канады не сумела совершить еще один подвиг и проиграла сербской сборной путевку в финал, сообщает Zakon.kz.

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Первый полуфинал ЧМ-2023 закончился уверенной победой сербских баскетболистов, которые лидировали на протяжении всей встречи. Финальный свисток арбитра зафиксировал счет в пользу европейцев – 95:86. Самым результативным игроком в составе победителей стал Богдан Богданович, в активе которого 23 очка, четыре подбора и три результативные передачи. Лучшим у канадцев стал Ар Джей Барретт, также набравший 23 очка.





Несмотря на неудачу в полуфинале мирового первенства, канадцы очень громко заявили о себе на чемпионате. Сначала они отправили домой действующих чемпионов мира – испанцев, затем в четвертьфинале расправились со Словенией во главе с лучшим баскетболистом NBA Лукой Дончичем.

В свою очередь Сербия спустя девять лет снова сыграет в финале мирового первенства (в прошлый раз, когда сербы дошли до финала, они проиграли США). Решающий матч ЧМ-2014 может повториться в этом году, если в поединке за вторую путевку в финал вечером 8 сентября США обыграют Германию.

Финал чемпионата мира-2023 пройдет 10 сентября на стадионе "Молл оф Азия-Арена" на Филиппинах.