Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сербия остановила сенсационный натиск Канады в полуфинале ЧМ-2023 по баскетболу

Сербия обыграла Канаду в полуфинале ЧМ-2023 по баскетболу Фото: Instagram/fibawc
8 сентября на Филиппинах стартовали матчи полуфинальной стадии Чемпионата мира по баскетболу-2023. В первом из них команда Канады не сумела совершить еще один подвиг и проиграла сербской сборной путевку в финал, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Первый полуфинал ЧМ-2023 закончился уверенной победой сербских баскетболистов, которые лидировали на протяжении всей встречи. Финальный свисток арбитра зафиксировал счет в пользу европейцев – 95:86. Самым результативным игроком в составе победителей стал Богдан Богданович, в активе которого 23 очка, четыре подбора и три результативные передачи. Лучшим у канадцев стал Ар Джей Барретт, также набравший 23 очка.


Несмотря на неудачу в полуфинале мирового первенства, канадцы очень громко заявили о себе на чемпионате. Сначала они отправили домой действующих чемпионов мира – испанцев, затем в четвертьфинале расправились со Словенией во главе с лучшим баскетболистом NBA Лукой Дончичем.

В свою очередь Сербия спустя девять лет снова сыграет в финале мирового первенства (в прошлый раз, когда сербы дошли до финала, они проиграли США). Решающий матч ЧМ-2014 может повториться в этом году, если в поединке за вторую путевку в финал вечером 8 сентября США обыграют Германию.

Финал чемпионата мира-2023 пройдет 10 сентября на стадионе "Молл оф Азия-Арена" на Филиппинах.

Читайте также

Илья Ильин и его беременная жена поблагодарили казахстанцев

Нганну и Фьюри провели дуэль взглядов за 50 дней до боя

Роман Костомаров снимется в документальном сериале "Киборг"

Куандык Шынасилов
Канада Сербия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
200 предпринимателей подали жалобу на акима Талдыкоргана
Более 200 человек написали заявление на акима Талдыкоргана
Фанаты Баян Алагузовой высмеяли обувь ее мужа стоимостью почти 500 тыс. тенге
Фанаты Баян Алагузовой высмеяли обувь ее мужа стоимостью почти 500 тыс. тенге
В ПДД ужесточили требования к электросамокатам и мопедам
Ужесточение требований к электросамокатам и мопедам: в Казахстане обновили ПДД
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Кого коснется повышение минимальной зарплаты в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления