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Роналду забил юбилейный гол за карьеру

Роналду забил юбилейный гол за карьеру Фото: Instagram/alnassr_fc
Криштиану Роналду вновь поразил поклонников своими достижениями. На этот раз он установил новый показатель за карьеру и очередной рекорд, когда забил свой 850-й гол, сообщает Zakon.kz.

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Свой собственный и мировой рекорд звезда футбола, нападающий "Аль-Насра", Криштиану Роналду забил в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Хазма". Гол стал рекордным в карьере португальца, к тому же, юбилейным – 850-м за карьеру.

Следующим в рейтинге по наибольшему количеству голов за карьеру числится Лионель Месси. На его счету 818 мячей, забитых в ворота противника.

Что касается Роналду, то у него 727 забитых мячей на клубном уровне: он играл за "Спортинг" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Реал" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Аль-Наср" (Саудовская Аравия); и 123 в составе национальной команды.

1 сентября стало известно, что Криштиану Роналду и Джуд Беллингем названы лучшими игроками прошедшего месяца.

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