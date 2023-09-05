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"Убийства и похищения людей тут каждый день": почему "Джентльмен" из Казахстана боксирует в Африке

Почему Темиржан Баймолда боксирует в Африке Фото: YouTube/SHAMO BOXING
Пока многие казахстанские боксеры-профессионалы грезят выступлениями в США, Темиржан Баймолда идет своим путем. Дебютировав в профи в 21 год, он четыре из пяти своих поединков провел в Африке, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

В интервью Zakon.kz Темиржан рассказал о своей "африканской жизни".

- Свой последний бой вы провели 16 июня. Чем занимаетесь сейчас?

- Тренируюсь в легком режиме, поддерживаю форму. В моих планах вернуться на ринг к концу октября, но локацию пока еще не знаю.

- Вы рано дебютировали на профи ринге: в 21 год. С чем это связано?

- Я наоборот считаю, что это подходящий возраст. Когда только начал заниматься боксом, то всегда планировал выступать именно в профессионалах. Любительский бокс был для меня периодом, чтобы набраться опыта: в итоге провел почти 90 боев, участвовал в международных турнирах.

- После дебютного боя в Москве вы провели четыре поединка в Африке: в Нигерии и Гане. Почему именно там?

- Мой британский промоутер хочет популяризировать бокс на этом континенте. Из-за этого я там проводил бои.

- Какой был самым сложным?

- Первый бой в Нигерии: из-за разницы во времени, смены обстановки. Помогло то, что местная публика, что в Гане что в Нигерии встретила меня очень хорошо. Я чувствовал поддержку. Больше всего потрясло то, сколько людей находилось на вечерах бокса: их очень много. О Казахстане африканцы практически ничего не знают. Когда я рассказывал, откуда приехал, многие думали, что это где-то возле Пакистана.

- Для многих людей Африка ассоциируется с бедностью, преступностью. Вы с этим согласны?

- Да, африканские страны очень бедны. Но удивило то, что многие бедные люди выглядят счастливыми и умеют радоваться мелочам. С преступностью лично я не сталкивался, но меня предупредили, что ночью нельзя гулять. Вообще, Нигерия довольно опасная страна: похищения людей и убийства тут почти каждый день.

- Ваши близкие не боятся за вас?

- Они поддержали меня в моем большом приключении.

- Что за история произошла в бою с нигерийцем Валиу? На портале boxrec.com отмечается, что местная комиссия пересмотрела результат боя и насчитала ничью.

- Да, они насчитали ничью. Но я тот бой явно выиграл, и в итоге комиссия поменяла свое решение. Это был 6-раундовый поединок. Соперник как танк шел вперед, но только без ударов. Я с легкостью игрался с ним. От этого боя я получил большое удовольствие, потому он прошел так, как хотелось нашей команде.

- Расскажите о вашем боевом прозвище: Джентльмен. Кто его придумал и почему именно его?

- Это прозвище дал мне мой старший брат и по совместительству тренер, так как мы оба считаем, что бокс это спорт настоящих джентльменов и воспитанных людей.

- Какие цели ставите перед собой на ближайшие пару лет?

- Сначала провести 2-3 боя. После этого, надеюсь, будет поединок за молодежный титул или интерконтинентальный. Моя мечта стать чемпионом мира в полусреднем весе, а затем подняться в категорию выше и проявить себя там.

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